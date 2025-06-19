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FIS о допуске российских лыжников: «Окончательное решение может быть принято в любой момент в течение этого года, мы не спешим с этим»

FIS назвала дедлайн по вопросу допуска лыжников из России и Беларуси.

С марта 2022 года спортсмены из обеих стран отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«На текущий момент все решения FIS относительно статуса российских и белорусских атлетов остаются в силе. На конгрессе организации вопрос не поднимался в публичном пространстве. Окончательное решение по допуску спортсменов на Кубок мира и Олимпиаду может быть принято в любой момент в течение этого года, мы не спешим с этим», – сообщили в FIS, чей комментарий приводит «ВсеПроСпорт».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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