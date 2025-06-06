Даниил Серохвостов: «Я готовлюсь именно к Олимпиаде. Если ее не будет – жаль, но у нас есть другие соревнования, буду бороться там»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что надеется выступить на Олимпиаде.

«Надеюсь ли я попасть на Олимпиаду? Конечно! Просто сейчас все слишком туманно по этому поводу. Я готовлюсь именно к Олимпиаде , а если ее не будет – жаль, конечно, но у нас есть другие соревнования, буду бороться там.

Надеюсь на скорый допуск, даже если не на Олимпиаду, то на Кубок мира в следующем сезоне. Пока нет понимания, ты просто продолжаешь готовиться к международным стартам, чтобы приехать туда в полной боевой готовности.

Сейчас меня больше мотивирует то, что я получаю удовольствие от спорта. Раньше мотивация была связана с Олимпиадой, но она быстро угасала после отстранения, а теперь я нашел новую. Отсюда и следуют мои цели на сезон. В первую очередь это Олимпийские игры и выступить не хуже чем в прошлом сезоне, и, конечно, не болеть!» – сказал Серохвостов .