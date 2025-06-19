Вероника Степанова: «Под лежачий камень вода не течет, спасение отстраненных от Олимпиады – дело рук самих отстраненных, как сказал Губерниев. Или мог бы сказать»

Вероника Степанова высказалась о спортсменах, недопущенных на Олимпиаду-2026.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение россиян от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они пропустят олимпийские квалификационные турниры.

«Российским саночникам перекрыли дорогу на Олимпиаду-26? Самое время им отправиться на ПМЭФ и поискать спонсоров для соревнований, которые заставят забыть об Италии поклонников этого замечательного спорта.

Под лежачий камень вода не течет, спасение отстраненных от Олимпиады – дело рук самих отстраненных, как сказал Губерниев . Ну, или мог бы сказать.

Тренировочный сбор – это хорошо, но всю жизнь на сборах не просидишь!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова .