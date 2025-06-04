Норвежский журналист Салтведт: «Полагаю, глава FIS готов достичь компромисса, чтобы допустить хотя бы некоторых российских лыжников на Олимпиаду»

Норвежский журналист оценил шансы российских лыжников на участие в Олимпиаде.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

«Нежелание даже обсуждать этот вопрос, который, как я считаю, они (FIS) должны обсудить, является очень символичным знаком того, что надежда российских лыжников на Олимпиаду, боюсь, иссякает.

Все еще может измениться, если будет принято решение в духе Международного союза конькобежцев (ISU) с несколькими так называемыми нейтральными спортсменами, но это, вероятно, все равно будет означать отсутствие эстафетных команд и отсутствие Большунова на Олимпиаде», – сказал журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт .

При этом Салтведт считает, что глава FIS Йохан Элиаш готов к компромиссу.

«Я думаю, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно пытается повлиять на FIS. И полагаю, что Элиаш более чем готов достичь компромисса, чтобы допустить хотя бы некоторых российских лыжников на Олимпиаду следующего года. Но я думаю, что сопротивление внутри совета [FIS] все еще очень сильно. И ситуация на Украине со временем тоже не изменилась, как многие надеялись», – отметил Салтведт.