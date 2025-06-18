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Российская сноубордистка Белова будет выступать за Австрию

Российская сноубордистка Белова будет выступать за Австрию.

Спортсменка с 2020 года проживает и учится в лыжной академии Шладминга (Австрия).

«Трансфер Дарьи Беловой был одобрен, она может выступать за Австрию», – рассказал представитель пресс-службы Австрийской лыжной федерации.

Беловой 21 год. В последний раз она выступала на международных соревнованиях в конце февраля 2022 года, когда на турнире в австрийском Симонхохе заняла 11-е место в параллельном слалом-гиганте. В России ее последний турнир был в 2024 году. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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Дарья Белова
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