FIS не будет рассматривать вопрос возвращения российских спортсменов на конгрессе 13 июня

FIS не будет рассматривать вопрос возвращения россиян на ближайшем конгрессе.

Конгресс организации состоится 13 июня. Российские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года.

«Тема возможного возвращения россиян на международные соревнования не включена в повестку дня конгресса FIS, который состоится 13 июня на следующей неделе.

Согласно статье 10.6.5 устава FIS, дополнительные предложения для рассмотрения конгрессом могут быть включены, если они будут сочтены срочными большинством голосов.

А именно – должны проголосовать две трети Совета FIS 12 июня или ассоциации-члены, присутствующие на самом конгрессе», – сообщили в пресс-службе организации.

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