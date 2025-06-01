Уайлд о допуске россиян: «Для сноуборда все выглядит довольно плохо. Думаю, на Играх в Милане мы не будем соревноваться»

Вик Уайлд оценил шансы на допуск российских сноубордистов.

– Верите ли вы, что российские сноубордисты примут участие в Олимпиаде? И как вы оцениваете то, что на данный момент из всех зимних видов спорта допущены только отдельные фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты до олимпийских отборочных соревнований?

– Для сноуборда все выглядит довольно плохо. Думаю, на Играх в Милане мы не будем соревноваться.

Хоть и отклонюсь от темы, но хочу сказать следующее. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что почти ничего не бывает чистым. В спорте коррупция просачивается на все уровни. Начиная со спортсменов, команд, организаций, федераций и правительств, коррупция зачастую разрушает чистые намерения, с которых все начиналось.

В 11 лет я поставил перед собой цель усовершенствовать свое мастерство и выиграть Олимпийские игры. Я верил, что если буду следовать своему моральному кодексу, у меня не будет иного выбора, кроме как добиться успеха.

Чем дальше я продвигался по своему пути, тем больше чувствовал, что спорт загрязнен. Мне было больно, потому что я думал, что все такие же, как я, но это было не так. Большинство людей и организаций давно забыли о своем первоначальном предназначении и утратили тот свет, который привел их в мир спорта.

После Олимпиады в Сочи мне пришлось пойти на моральные компромиссы, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, я впал в депрессию сильнее, чем когда-либо. Я сильно отклонился от того, кем был на самом деле, и мне потребовалось много времени, чтобы снова найти свой путь.

К счастью, в конце концов мне это удалось, и с Олимпийских игр 2022 года в Китае я вернулся с бронзовой медалью, которой я очень горжусь, потому что я заработал ее, следуя своим моральным принципам. Я был один, только я и моя миссия, я пребывал в покое, и это было прекрасно. Этот опыт показал мне, какой яркой и полезной может быть моя жизнь, когда я остаюсь верен себе.

Итак, если теперь взглянуть со стороны на МОК , FIS и все остальные трех- и четырехбуквенные аббревиатуры, я испытываю к ним скорее жалость, чем гнев, потому что большинство людей, вовлеченных в эти организации, никогда не познают покоя и радости, следуя бескомпромиссному пути, – сказал двукратный олимпийский чемпион Уайлд .