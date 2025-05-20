FIS: «Вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов теоретически может быть рассмотрен на июньском конгрессе»

FIS в июне может рассмотреть вопрос допуска россиян и белорусов.

Российские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, двоеборцы, прыгуны с трамплина отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с весны 2022 года. Белорусские атлеты также не допускаются.

«Совет FIS на регулярной основе рассматривает ситуацию касательно возвращения на международные соревнования российских и белорусских спортсменов.

Тем не менее на апрельском конгрессе решение относительно статуса россиян и белорусов не было включено в повестку обсуждения. На июньском конгрессе этот вопрос теоретически может быть рассмотрен», – заявили в федерации.

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