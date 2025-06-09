Коростелев о недопуске россиян: «Думаю, FIS находится в режиме ожидания, как и все остальные. Не поедем на Олимпиаду – поедем на Сахалин»
С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– Как относишься к тому, что FIS не просто не рассматривает вопрос по россиянам, но и даже отказывается включать его в повестку?
– Я ведь правильно понимаю, что новый президент МОК [Кирсти Ковентри] еще не вступила в должность? Думаю, FIS находится в режиме ожидания, как и все остальные. Если честно, связанные с этим новости меня не беспокоят. Я делаю свою работу и готовлюсь по максимуму. Не поедем на Олимпиаду – поедем на Сахалин.
– Может, лучше сначала на Олимпиаду, а потом на Сахалин?
– Это был бы идеальный вариант. Поживем – увидим.
– Есть ли какая-то красная линия, после которой уже можно будет сказать, что шансов на участие нет?
– Так эта линия проведена правилами. В 20-х числах января будут опубликованы списки спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Но если вдруг FIS забьет на собственный регламент отбора, что крайне маловероятно, и российские спортсмены получат приглашение, лично я буду готов вылететь в любой день.
Но, повторю, не верю в то, ради нас будут нарушаться правила. То есть вот когда списки будут опубликованы, тогда все, – сказал обладатель Кубка России по лыжным гонкам Коростелев.