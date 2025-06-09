Коростелев о недопуске россиян: «Думаю, FIS находится в режиме ожидания, как и все остальные. Не поедем на Олимпиаду – поедем на Сахалин»

Савелий Коростелев считает, что у FIS «режим ожидания» по российскому вопросу.

С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Как относишься к тому, что FIS не просто не рассматривает вопрос по россиянам, но и даже отказывается включать его в повестку?

– Я ведь правильно понимаю, что новый президент МОК [Кирсти Ковентри] еще не вступила в должность? Думаю, FIS находится в режиме ожидания, как и все остальные. Если честно, связанные с этим новости меня не беспокоят. Я делаю свою работу и готовлюсь по максимуму. Не поедем на Олимпиаду – поедем на Сахалин.

– Может, лучше сначала на Олимпиаду, а потом на Сахалин?

– Это был бы идеальный вариант. Поживем – увидим.

– Есть ли какая-то красная линия, после которой уже можно будет сказать, что шансов на участие нет?

– Так эта линия проведена правилами. В 20-х числах января будут опубликованы списки спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Но если вдруг FIS забьет на собственный регламент отбора, что крайне маловероятно, и российские спортсмены получат приглашение, лично я буду готов вылететь в любой день.

Но, повторю, не верю в то, ради нас будут нарушаться правила. То есть вот когда списки будут опубликованы, тогда все, – сказал обладатель Кубка России по лыжным гонкам Коростелев .