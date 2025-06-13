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Федерация лыжного спорта Норвегии требует от компании-организатора ЧМ-2025 возместить деньги за подготовку к турниру

Федерация лыжного спорта Норвегии требует от организатора ЧМ-2025 вернуть деньги.

По данным NRK, примерно 100 кредиторов из 150, включая норвежскую федерацию, направили финансовую претензию компании-организатору чемпионата мира-2025, который проходил в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Федерация рассчитывает вернуть 8 млн норвежских крон (около 695 тысяч евро), одолженных при подготовке к соревнованиям.

17 июня состоится встреча с участием всех кредиторов, где будут названы оставшиеся к распределению суммы.

Ранее издание VG сообщило, что убытки по итогам проведения ЧМ составили 34 млн крон (около 2,9 млн евро).

У Норвегии убыток на лыжном ЧМ дома. И никто не знает причину

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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