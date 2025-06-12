«Динамо» подписало контракт с Броссо на год. Зарплата – 50 млн рублей («СЭ»)

«Динамо» подписало контракт с нападающим Девином Броссо.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », срок соглашения рассчитан на один сезон. Зарплата форварда составит 50 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 29-летний Девин Броссо провел 33 матча за «Амур » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 22 (13+9) очка.