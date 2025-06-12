«Динамо» подписало контракт с Броссо на год. Зарплата – 50 млн рублей («СЭ»)
«Динамо» подписало контракт с нападающим Девином Броссо.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения рассчитан на один сезон. Зарплата форварда составит 50 миллионов рублей в год.
В минувшем сезоне 29-летний Девин Броссо провел 33 матча за «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 22 (13+9) очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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