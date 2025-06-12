Клаэссон заработает 40 млн рублей за год в «Динамо». Защитник может получить еще 5 млн в виде бонусов («Чемпионат»)
Фредрик Клаэссон заработает 40 млн рублей за год в московском «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», еще 5 млн игрок может получить в виде бонусов.
Ранее появилась информация о том, что Фредрик Клаэссон подпишет контракт с «Динамо» на год.
В минувшем сезоне защитник провел 67 игр в Фонбет чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3». В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».
Швед покинул ЦСКА после завершения сезона в связи с истечением срока соглашения.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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