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Сорин о возвращении Степановой к соревнованиям: «Вероятнее всего, это произойдет в сентябре на летнем чемпионате России в Малиновке»

Тренер Егор Сорин рассказал, когда лыжница Вероника Степанова вернется на старты.

«Ждать Веронику Степанову на стартах, безусловно, стоит. Сроки возвращения именно на соревновательную деятельность пока еще не обсуждаются. Вполне возможно, что это произойдет летом.

Вероятнее всего, это произойдет в сентябре на летнем чемпионате России в Малиновке. Но пока не загадываем, потому что восстановление продолжается. Будем стараться, чтобы уже летом она выходила на старты.

Для данного периода кондиции у нее нормальные. Посмотрим, как она будет себя чувствовать на сборах в команде. Уверен, что возвращение к нужным кондициям будет проходить быстрее именно в команде.

В принципе прошло уже достаточно много времени после родов, что позволяет ей выполнять хорошую нагрузку», – сказал Сорин. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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