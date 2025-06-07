Егор Сорин: «Терентьева все тренировки выполняет в общей группе. Есть небольшие ограничения при силовой подготовке, но с каждой неделей их все меньше»

Тренер Сорин рассказал, как тренируются лыжницы Терентьева и Сорина.

– Сбор в Цахкадзоре закончился. В принципе, он прошел достаточно хорошо. Все задачи были выполнены.

– Терентьева перенесла операцию и тренировалась с ограничениями. Как у нее дела сейчас обстоят? Когда она начнет тренироваться без ограничений?

– Наталья практически полноценно тренируется. Ограничения практически никак не сказываются на тренировочном процессе. То есть все тренировки она выполняет в общей группе. Да, есть небольшие ограничения при силовой подготовке, но с каждой неделей их все меньше и меньше. Думаю, в этом плане она особо не теряет.

– Аналогичный вопрос про Сорину. Что можно сказать про ее самочувствие?

– У Татьяны примерно схожая ситуация с Натальей. Даже ограничения, касающиеся силовой подготовки, примерно одинаковые были. Она тоже с каждой неделей может выполнять все большую полноценную нагрузку. Выполняет то, что выполняет основная часть команды. Ограничения никак не сказываются, – сказал Егор Сорин.