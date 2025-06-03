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Саютина о медийной активности Степановой: «Она сто процентов хороша в этом, Вероника знает свое направление. Круто, что она не боится высказываний, показать себя»

Конькобежка Саютина рассказала о знакомстве с лыжницей Степановой.

– Ты стараешься привлекать внимание к конькобежному спорту. У тебя была мощная попытка раскачать повестку, когда ты запустила соревнование попами, в котором приняли участие лыжница Вероника Степанова и биатлонистка Екатерина Мошкова. Ты ожидала, что это так разойдется?

– Не хотелось хайповать на этой теме, но потом я увидела, что даже какие-то СМИ писали об этом. Я была в шоке. Эта история несла сугубо юмористический характер, ни о каком серьезном соревновании попами и речи не шло.

Все пошло вообще после истории с разницей в ногах. Я сказала: «А чего это только ноги? Давайте тогда и попами соревноваться». Вероника [Степанова] подхватила. Мне это принесло новую аудиторию, которая после, на удивление, в большинстве своем осталась. Это плюс. Как там говорят: «Плохой пиар – тоже пиар»? Мы не трэш-блогеры, просто иногда можно и побаловаться.

– Где и как вы познакомились с Вероникой Степановой?

– Наша первая встреча была в Раубичах. Мы шли с моим молодым человеком из магазина, а она шла навстречу. Вероника открыла нам дверь, поскольку с другой стороны территории она закрыта. Вероника придержала ее, мы поблагодарили, а потом она сказала: «Классно, если вы окажетесь на обратной дороге и тоже откроете мне эту дверь». Мы посмеялись и разошлись.

Идем дальше, молодой человек говорит: «А ты знаешь, кто это?» Я ему: «Честно? Нет. Просто хорошая девочка, позитивная». Он меня и просветил, что это олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. После этого я начала следить за социальными сетями Вероники. Через год мы случайным образом оказались на одном мероприятии, там то я и подошла, рассказала ту нашу историю из Раубичей. Так мы и познакомились.

– Тебе близок ее уровень раскрутки себя?

– Она сто процентов хороша в этом. Вероника знает свое направление. Круто, что она не боится высказываний, показать себя. Ведь далеко не все спортсмены так открыты.

Я хоть и веду публичный паблик, но далека от уверенности Вероники. Пока не могу похвастаться такой раскрепощенностью и самоуверенностью, как у нее. Тем не менее стараюсь что-то писать. Моя мама, кстати, училась в литературном классе, поэтому, наверное, какие-то задатки писать у меня есть все-таки есть. Я хочу развиваться в этой сфере, а не только показывать свою жизнь, – сказала Александра Саютина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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