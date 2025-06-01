Сорин об операции Терентьевой: «Все прошло хорошо, Наталья уже сейчас выполняет работу практически без ограничений»

Тренер Егор Сорин рассказал об операции лыжницы Натальи Терентьевой.

Олимпийская чемпионка опубликовала рентген-снимок, на котором видны два винта, вкрученные в кость.

«Операция прошла сразу в конце сезона, указанный Натальей период с 10 апреля до 31 мая ушел как раз на восстановление. Все прошло хорошо, в принципе она уже сейчас выполняет работу практически без ограничений

Конечно, любая операция – вещь серьезная. Тренироваться в любом случае придется с оглядкой на нее, будем следить за плечом.

Ничего хорошего тут нет, но это неотъемлемая часть жизни профессиональных спортсменов. Зато после операции она сможет выполнять полноценную нагрузку и не бояться более тяжелых проблем при падениях или резких ускорениях», – сказал Сорин.