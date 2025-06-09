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Савелий Коростелев: «Я всегда знал, что могу обыграть Большунова, это было лишь вопросом времени. Это эволюционный процесс – когда-то лидера свергают»

Лыжник Коростелев заявил, что всегда уверен в возможности обыграть Большунова.

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, в минувшем сезоне он занял 3-е место в общем зачете Кубка России. Победил Савелий Коростелев.

– В позапрошлом сезоне Александр Большунов был просто непобедим, но прошлой зимой у него уже не все получалось. Ты часто обыгрывал его. Насколько это прибавляет уверенности?

– Я не устану повторять, что он тоже человек. Он может и невероятную серию выдать, и из-за определённых проблем со здоровьем оказаться не готовым бежать на свой максимум.

– В концовке сезона, когда Александр выиграл все гонки на финале Кубка России, а затем и 70 км в Мончегорске, это был прежний Большунов?

– Нет, это был не его максимум. Либо мы к нему стали ближе. Мне, конечно, больше второй вариант нравится.

– Когда у тебя изнутри ушло чувство «я не могу его обыграть»? Когда победы над Большуновым для тебя перестали быть крутым событием, а стали привычными, что ли?

– Я всегда мог сказать, что могу его обыграть. Даже в 2018-м, когда мне было всего 14, а Саша стал трехкратным призером Олимпиады в Пхенчхане. Ну сказал бы я так, он бы только улыбнулся и ответил: дерзай. Это нормально. И ко мне сейчас может любой юниор подойти и так сказать, на что я улыбнусь и скажу: ок, хорошо.

Я всегда знал, что могу его обыграть, это было лишь вопросом времени. У меня всегда хватит на это внутренних сил и уверенности, а вот физических возможностей – не всегда. Да и, если честно, я никогда об этом не задумывался, у меня не было цели обыграть именно Большунова. Я иду своей дорогой.

В любом случае когда-то Саша станет старше и его физическое состояние не позволит ему бегать очень быстро все гонки, а я к этому моменту на свой пик выйду. Это эволюционный процесс. Есть лидер, и все за ним тянутся. Когда-то этого лидера свергают.

– Большунов по-прежнему лидер сборной России?

– Да. Он-прежнему единственный трехкратный олимпийский чемпион из действующих лыжников. Его и в мире так воспринимают, они же все боятся, что он приедет, – ответил 21-летний Коростелев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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