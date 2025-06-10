Коростелев о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Дополнительная шумиха вокруг лыж – это хорошо, но дальше медиа это дело не пойдет»
Савелий Коростелев высказался о желании Дмитрия Губерниева возглавить ФЛГР.
«В последнее время мы, конечно, обращаем внимание на новости о выборах президента ФЛГР. У каждого свое мнение.
Я придерживаюсь того, что это дополнительная шумиха вокруг лыж, и это хорошо, но дальше медиа это дело (выдвижение Губерниева) не пойдет», – сказал обладатель Кубка России по лыжным гонкам Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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