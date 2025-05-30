Дмитрий Губерниев: «Вяльбе на всю страну называла Легкова предателем. Если бы он слушал ее, когда бегал – никогда бы не выиграл олимпийское золото»

Губерниев напомнил Легкову, что Вяльбе называла его предателем.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что поддержит Елену Вяльбе на выборах главы ФЛГР .

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года. В 2026-м пройдут очередные выборы президента организации. О планах баллотироваться на пост также заявлял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

«Было бы странно, если бы Александр Легков поддержал меня. Напомню Саше, что Елена Вяльбе на всю страну называла его предателем в программе «Неделя спорта» после того, как он в обход нее договорился, что будет работать в группе Бургемайстера по планам Крамера.

Если бы он слушал Вяльбе, когда бегал, то никогда не стал бы олимпийским чемпионом. Никогда и ни за что. Он все сделал вопреки. Легков быстро об этом забыл, естественно. Мы с ним дружим, это его позиция, я его не осуждаю и не одобряю. Я всего лишь улыбаюсь.

Если бы спортсмен Легков слушал Елену Валерьевну Вяльбе от А до Я, то никогда в жизни не выиграл бы олимпийское золото. Более того, мы помним, что Вяльбе ненавидела Черноусова .

Если бы Вылегжанина переставили на классику в той самой эстафете, например, вместо Япарова – Бессмертных, Вылегжанин, Легков и Черноусов в коньке в любом сочетании. Если бы было так, то Саша Легков мог бы стать двукратным олимпийским чемпионом. Большой привет передаю Александру и его подруге Елене Вяльбе.

Еще раз скажу, что слова Легкова никак не осложнят наши отношения. Мы дружим, это его право. Они люди зависимые, тем более Саша – депутат. Когда я возглавлю федерацию, они точно так же будут кричать, что я молодец. Будут поддерживать, не щадя живота своего, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».