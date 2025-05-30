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  • Дмитрий Губерниев: «Вяльбе на всю страну называла Легкова предателем. Если бы он слушал ее, когда бегал – никогда бы не выиграл олимпийское золото»
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Дмитрий Губерниев: «Вяльбе на всю страну называла Легкова предателем. Если бы он слушал ее, когда бегал – никогда бы не выиграл олимпийское золото»

Губерниев напомнил Легкову, что Вяльбе называла его предателем.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что поддержит Елену Вяльбе на выборах главы ФЛГР.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года. В 2026-м пройдут очередные выборы президента организации. О планах баллотироваться на пост также заявлял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Было бы странно, если бы Александр Легков поддержал меня. Напомню Саше, что Елена Вяльбе на всю страну называла его предателем в программе «Неделя спорта» после того, как он в обход нее договорился, что будет работать в группе Бургемайстера по планам Крамера.

Если бы он слушал Вяльбе, когда бегал, то никогда не стал бы олимпийским чемпионом. Никогда и ни за что. Он все сделал вопреки. Легков быстро об этом забыл, естественно. Мы с ним дружим, это его позиция, я его не осуждаю и не одобряю. Я всего лишь улыбаюсь.

Если бы спортсмен Легков слушал Елену Валерьевну Вяльбе от А до Я, то никогда в жизни не выиграл бы олимпийское золото. Более того, мы помним, что Вяльбе ненавидела Черноусова.

Если бы Вылегжанина переставили на классику в той самой эстафете, например, вместо Япарова – Бессмертных, Вылегжанин, Легков и Черноусов в коньке в любом сочетании. Если бы было так, то Саша Легков мог бы стать двукратным олимпийским чемпионом. Большой привет передаю Александру и его подруге Елене Вяльбе.

Еще раз скажу, что слова Легкова никак не осложнят наши отношения. Мы дружим, это его право. Они люди зависимые, тем более Саша – депутат. Когда я возглавлю федерацию, они точно так же будут кричать, что я молодец. Будут поддерживать, не щадя живота своего, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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