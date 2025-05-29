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Светлана Ишмуратова: «При руководстве Вяльбе ФЛГР заработала по-новому. Она подняла федерацию с колен»

Ишмуратова отметила, что Вяльбе подняла Федерацию лыжных гонок России с колен.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно говорил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента организации, которые пройдут в 2026-м.

«Однозначно я на стороне Елены Валерьевны, потому что она действительно великая женщина, великая спортсменка. При ее руководстве федерация заработала по-новому, потому что до ее прихода был видимый спад.

Ее заслуга в том, что она подняла федерацию с колен, в том, что у нас появились трехкратные олимпийские чемпионы в виде Александра Большунова, это все ее работа и работа ее команды. Поэтому умалять ее достоинства как трехкратной олимпийской чемпионки, как замечательного президента федерации я не могу.

Считаю, каждый должен работать в своем направлении: Дмитрий Губерниев – комментировать, ведь он считается лучшим спортивным комментатором в нашей стране, а Елена Валерьевна пусть командует федерацией», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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лыжные гонки
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
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