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Легков о выборах главы ФЛГР: «Буду поддерживать Вяльбе, она хорошо справляется со своими обязанностями»

Александр Легков поддержит Елену Вяльбе на выборах главы ФЛГР.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года. В 2026-м пройдут очередные выборы президента организации.

О планах баллотироваться на пост также заявлял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

– Следите за заочной «перепалкой» Вяльбе и Губерниева по поводу выборов в ФЛГР?

– Не слежу. На выборах буду Елену Валерьевну поддерживать, она хорошо справляется со своими обязанностями. А за всем остальным не смотрю, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Легков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds.ru
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