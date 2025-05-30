Легков о выборах главы ФЛГР: «Буду поддерживать Вяльбе, она хорошо справляется со своими обязанностями»
Александр Легков поддержит Елену Вяльбе на выборах главы ФЛГР.
Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года. В 2026-м пройдут очередные выборы президента организации.
О планах баллотироваться на пост также заявлял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
– Следите за заочной «перепалкой» Вяльбе и Губерниева по поводу выборов в ФЛГР?
– Не слежу. На выборах буду Елену Валерьевну поддерживать, она хорошо справляется со своими обязанностями. А за всем остальным не смотрю, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Легков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds.ru
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