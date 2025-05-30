Легков о выборах главы ФЛГР: «Буду поддерживать Вяльбе, она хорошо справляется со своими обязанностями»

Александр Легков поддержит Елену Вяльбе на выборах главы ФЛГР.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года. В 2026-м пройдут очередные выборы президента организации.

О планах баллотироваться на пост также заявлял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

– Следите за заочной «перепалкой» Вяльбе и Губерниева по поводу выборов в ФЛГР?

– Не слежу. На выборах буду Елену Валерьевну поддерживать, она хорошо справляется со своими обязанностями. А за всем остальным не смотрю, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Легков .