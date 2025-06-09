Михаил Дегтярев: «Вяльбе скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента ОКР»

Михаил Дегтярев заявил, что Елена Вяльбе «скорректировала свою линию поведения».

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). В 2026 году пройдут очередные выборы президента организации.

«Она уже 15 лет во главе федерации. Оценку ее работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура», – ответил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев на вопрос, устраивает ли его работа Вяльбе на посту президента ФЛГР.

Ранее Вяльбе резко критиковала политику Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.

«У нее уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента ОКР. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», – добавил Дегтярев.

О планах баллотироваться в президенты ФЛГР также заявлял советник министра спорта, комментатор Дмитрий Губерниев .