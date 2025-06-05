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Ски-альпинист Филиппов об Олимпиаде: «Если все получится, поеду не просто поучаствовать и проиграть. Поеду, чтобы биться и обыграть соперников»

Ски-альпинист Никита Филиппов поделился впечатлениями от прошлого сезона.

Филиппов выступал на этапах Кубка мира в нейтральном статусе. Он стал первым россиянином, отобравшимся на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Задачей-максимум была победа в спринте на чемпионате мира, чтобы сразу квоту получить. Но это же первый сезон по взрослым. Да все вообще удивились, что я так начал!

Три года не выступал на международном уровне, а тут сразу спринты, гонка тактическая и контактная. Нужно быть психологически готовым к перестежке, когда все орут, в колокола бьют, а кто-то бензопилу заводит – такое тоже на этапах Кубка мира есть, а тебе все нужно делать четко и без сбоев.

Я рад, что по ходу сезона у меня получилось быть устойчивым психологически и физически и провел все гонки стабильно. С каждым стартом добавлял, пробовал что-то в тактике. Старички-чемпионы мне сказали, что для первого сезона у меня крутая эволюция в спринте, не у каждого так получается. В России все-таки я выигрываю с большим отрывом, и всегда есть запас.

Кстати, хотел бы отметить, что на Кубке мира восемь спринтов, а в России всего два – ну как так, это же олимпийская дисциплина! В федерации пообещали, что календарь будет пересмотрен, но пока так.

На Кубке мира я понял, что на наших стартах никогда так на максимум не работал. Я почувствовал, что такое, когда просто «вставляет», когда свинцом наливаются не только руки и ноги, но и голова! Мне это понравилось, приятно чувствовать это на каждом старте.

Я и по снаряжению много что перепробовал, ведь, когда бегаешь с лучшими, понимаешь, чего тебе не хватает, на чем проигрываешь. Очень рад, что все это случилось в предолимпийском сезоне, и теперь четко представляю, где добавить летом и осенью. <...>

Мне нравится биться с лучшими, быть в этой игре, испытывать эти эмоции. Ты как гладиатор в Колизее – выходишь и бьешься до конца. Но если даже проиграл, однако при этом выдал все что мог, выдал свой максимум, ты пал, как настоящий боец. Достойное поражение и достойная «смерть», скажем так.

Безусловно, если все получится, я поеду на Олимпиаду не просто поучаствовать и проиграть. Нет, я поеду, чтобы биться и обыграть своих соперников в рамках правил и при всем к ним уважении», – сказал спортсмен. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Никита Филиппов
ски-альпинизм
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