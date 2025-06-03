Ски-альпинист Филиппов: «Нужно оформлять нейтральный статус заново. Скорее всего, этим вопросом будем заниматься в конце лета – сентябре»

Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как изменится его подготовка.

Ранее Филиппов первым из российских спортсменов отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«На этот раз полностью сконцентрируемся на спринте. Если перед прошлым сезоном подготовка была универсальной, с прицелом на разные дисциплины, то теперь летне-осенний период мы полностью посвятим спринту, все-таки это олимпийская дисциплина.

Будем по максимуму моделировать олимпийскую трассу, уже все обсчитали, вывели все показатели. Готовиться будем в России. 10 июня стартует сбор в Кисловодске, затем в июле будем тренироваться в Архызе, в августе – на Домбае. Затем в сентябре–октябре – Красная Поляна», – рассказал Филиппов.

Нейтральный статус, необходимый россиянам для участия в международных турнирах, рассчитан на один сезон. Также для получения олимпийской квоты Филиппову предстоит сдать несколько внесоревновательных допинг-тестов.

«Да, нужно оформлять нейтральный статус заново. Скорее всего, этим вопросом будем заниматься в конце лета – сентябре. Условия, видимо, будут те же самые. Хотя и многие задают вопрос, почему для всех спортсменов взнос на лицензию 60 евро, а для нас – 5000.

В начале декабря в календаре стоит этап Кубка мира в США, но пока не знаю, поедем ли мы туда – все-таки это серьезная смена часовых поясов, акклиматизация, долгий перелет. Возможно, лучше вместо этого потренироваться.

Зато обязательно поеду на европейские этапы Кубка мира в январе – Куршевель, Андорра, Испания. Везде побегу спринты, что касается остальных видов – посмотрим. Если что-то будет стоять в расписании за день-два до спринта, точно пропущу», – отметил Филиппов.