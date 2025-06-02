Ски-альпинист Филиппов: «Я рассчитываю выиграть Олимпийские игры. Считаю это реальным вариантом, иначе зачем ехать, если не за победой»

Ски-альпинист Филиппов заявил, что рассчитывает выиграть золото Олимпиады-2026.

Никита Филиппов отобрался на Игры по итогам Кубка мира сезона-2024/25. Он занял десятое место в спринтерском зачете, набрав 310 очков. Лучшим его результатом было 4-е место на этапе в Австрии.

«Думаю, что не за свой счет [поеду], Олимпийские игры все-таки. Летом будут сборы в разных горных местах – Кисловодск, Архыз, Домбай, осенью – Красная Поляна. Я рассчитываю выиграть Олимпийские игры. Считаю это реальным вариантом, иначе зачем ехать, если не за победой.

Тем более к прошлому сезону с отцом-тренером мы готовились ко всем гонкам, старались быть более универсальными. И с той подготовкой получалось быть в топе спринта: четвертое, пятое, восьмое места. К Олимпийским играм будет другая подготовка – чисто под спринт.

Делаем ставку на это, надеюсь, сработает. По крайней мере, я в это верю», – сказал Филиппов.