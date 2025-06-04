Главный спонсор сборной Норвегии отложил подписание нового соглашения из-за ситуации с ЧМ-2025

Спонсор сборной Норвегии отложил подписание нового контракта из-за ситуации с ЧМ.

Ранее издание VG сообщило , что организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта.

По информации TV2, на фоне этих новостей главный спонсор сборной Норвегии банк Sparebank 1 пока отложил подписание нового соглашения с национальной федерацией. Планировалось, что оно вступит в силу 3 июня.

Генеральный менеджер федерации Катрин Инстебе отказалась комментировать ситуацию.