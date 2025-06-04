  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Главный спонсор сборной Норвегии отложил подписание нового соглашения из-за ситуации с ЧМ-2025
0

Главный спонсор сборной Норвегии отложил подписание нового соглашения из-за ситуации с ЧМ-2025

Спонсор сборной Норвегии отложил подписание нового контракта из-за ситуации с ЧМ.

Ранее издание VG сообщило, что организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта.

По информации TV2, на фоне этих новостей главный спонсор сборной Норвегии банк Sparebank 1 пока отложил подписание нового соглашения с национальной федерацией. Планировалось, что оно вступит в силу 3 июня.

Генеральный менеджер федерации Катрин Инстебе отказалась комментировать ситуацию.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
logoчемпионат мира
logoФедерация лыжных видов спорта Норвегии
деньги
Катрин Инстебе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Амур» выменял Шварева у «Югры» на денежную компенсацию
4 июня, 10:51
Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России
884 июня, 10:40
«Барса» признала разногласия с УЕФА в вопросе учета дохода от рычагов. Клуб еще не уведомлен о возможных санкциях
594 июня, 10:39
Главные новости
Ски-альпинист Филиппов об Олимпиаде: «Если все получится, поеду не просто поучаствовать и проиграть. Поеду, чтобы биться и обыграть соперников»
вчера, 14:20
Павел Колобков: «Ежегодно лыжные гонки теряют аудиторию, в этом виде спорта много разных проблем. Отсутствие россиян – одна из причин убыточности ЧМ, но не главная»
13вчера, 06:50
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
20вчера, 06:05
Юрий Бородавко: «Главная задача сбора в Малиновке – продолжение развития всех базовых качеств, в первую очередь аэробной выносливости»
4 июня, 14:48
Юрий Бородавко: «Элиаш поддерживает возвращение российских лыжников на международную арену. Но ему очень сильно препятствует скандинавское лобби»
124 июня, 14:34
Мария Захарова: «Мир за последние несколько лет имеет наглядный опыт, к чему приводит сегрегация спортсменов, их третирование по надуманным предлогам»
184 июня, 13:33
Александр Панжинский: «Мне кажется, Элиаш – один из самых лояльных людей к российским спортсменам. Скандинавская братия сует ему палки в колеса»
24 июня, 13:06
Норвежский журналист Салтведт: «Полагаю, глава FIS готов достичь компромисса, чтобы допустить хотя бы некоторых российских лыжников на Олимпиаду»
4 июня, 12:08
Норвежский журналист Салтведт: «ЧМ превратился в настоящую катастрофу. Это поставит Норвегию в неловкое положение как лыжную нацию»
34 июня, 11:24
Елена Вяльбе: «Сейчас Терентьева тренируется, но с ограничениями. Через определенное время она сможет полноценно»
4 июня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
4 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06