«Амур» выменял Шварева у «Югры» на денежную компенсацию
Нападающий Артем Шварев перешел в «Амур» из «Югры».
Взамен клуб из Ханты-Мансийска получил денежную компенсацию.
В сезоне-2024/25 на счету 23-летнего Артема Шварева 44 (22+22) очка в 64 матчах ВХЛ с учетом плей-офф. Он также провел 6 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор» и набрал 2 (1+1) балла.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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