Губерниев о словах Спицова про выборы главы ФЛГР: «Опять идет посыл, что мы – никто, крепостные. Так они все и живут в лыжах, кроме Степановой, Коростелева и Большунова»

Дмитрий Губерниев сравнил российских лыжников с крепостными.

Ранее олимпийский чемпион Денис Спицов заявил, что у Губерниева нет шансов возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). Организацией с 2010-го руководит Елена Вяльбе .

«Это нормальная история, она же их начальник, поэтому, конечно, они ей признаются в любви. Но мы знаем, что спортсмены при каких-то переменах сами быстро переобуваются, так что все нормально.

Единственное, что меня расстраивает в этой ситуации, это незнание процесса, которым оперирует Спицов в своих высказываниях. Причем здесь вообще президиум на этих выборах ФЛГР?

И опять идет посыл, что мы – никто, мы – крепостные. Вот так они все и живут, по крайней мере, большинство в лыжах. Пожалуй, кроме Степановой , Коростелева и Большунова .

А рассуждать о том, что они не пиарятся, а за них говорят результаты, это просто смешно в момент отстранения. Особенно, когда ты пришел пиариться в программу к биатлонистам.

Денис – хороший парень, которого я очень люблю. Но что он может другого сказать сейчас? Я выиграю выборы в ФЛГР, и он точно так же будет признаваться мне в любви», – сказал Губерниев.

Спицов про Губерниева: «Шансов возглавить ФЛГР нет, кто за него будет голосовать? Все спортсмены поддержат Вяльбе»