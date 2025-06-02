Елена Вяльбе: «Надежда, что лыжники поедут на Олимпиаду, еще есть. FIS просто ждет решения МОК»
Вяльбе считает, что у российских лыжников есть шанс поехать на Олимпиаду.
Сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не будет рассматривать вопрос возвращения россиян на ближайшем конгрессе, который состоится 13 июня.
– Как оцените то, что FIS пока не меняет свое мнение по поводу возвращения российских лыжников?
– В этом, наверное, есть свои плюсы и минусы. FIS сейчас просто ждет решения МОК, именно от МОК зависит наш допуск. Надежда, что мы поедем на Олимпийские игры, еще есть, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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