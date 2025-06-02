Елена Вяльбе: «Надежда, что лыжники поедут на Олимпиаду, еще есть. FIS просто ждет решения МОК»

Вяльбе считает, что у российских лыжников есть шанс поехать на Олимпиаду.

Сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS ) не будет рассматривать вопрос возвращения россиян на ближайшем конгрессе, который состоится 13 июня.

– Как оцените то, что FIS пока не меняет свое мнение по поводу возвращения российских лыжников?

– В этом, наверное, есть свои плюсы и минусы. FIS сейчас просто ждет решения МОК, именно от МОК зависит наш допуск. Надежда, что мы поедем на Олимпийские игры, еще есть, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе .

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.