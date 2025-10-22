Сорин о решении FIS не допускать россиян: «Конечно, ожидали обратного решения, очень хотели этого. У нас была надежда, хоть и небольшая»

Сорин рассказал, что российские лыжники надеялись на допуск к Олимпиаде.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 21 октября проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Конечно, мы ожидали обратного решения, очень хотели этого. У нас была надежда, хоть и небольшая. На протяжении почти четырех лет шли разные разговоры от разных людей. Я старался абстрагироваться и не брать на веру чьи-то слова, а спокойно работать и ждать каких-то новых вводных. Сейчас остается только продолжать это делать.

Я уже успел поговорить со своими спортсменами, попытался их как-то утешить. Естественно, они расстроились сильнее, чем я. Кто-то больше, кто-то меньше, но все они после этого решения упустили шанс выступить на Олимпиаде », – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин .

