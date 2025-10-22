Каминский о реакции Клэбо на недопуск россиян: «Этому самовлюбленному павиану пора антипамятник поставить. Так себя вести чемпион и лидер не имеет права»

Каминский резко высказался о реакции Клэбо на недопуск российских лыжников.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Норвежец Йоханнес Клэбо одобрил это решение.

«Меня взбесил и удивил Клэбо. Этому самовлюбленному павиану пора уже какой‑то антипамятник поставить. Так себя вести чемпион и лидер не имеет права.

Мы теперь можем смело говорить: «Клэбо, выходи, подлый трус». Я бы на месте лыжников так бы и говорил: «Давай, приезжай к нам, мы тебя обыграем». Ситуация такая, что в лыжах у него нет конкурентов», – сказал тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский.