Легков о Кубке мира: «То, что они завоевывают призовые места без наших, это немного обесценивается»

Александр Легков считает, что победы на Кубке мира без россиян обесцениваются.

«Сейчас лыжные соревнования смотреть мне было абсолютно неинтересно. Я ни одной гонки на Кубках мира и чемпионате мира не видел/

Я следил за нашим Кубком России и комментировал его. Я не скажу, что на зарубежных соревнованиях нет такого падения, просто наших не хватает.

И то, что они завоевывают призовые места без наших, это немного обесценивается. Если бы там наши были, борьба была совершенно другой.

Просто мы должны вернуться, и когда мы это сделаем, то будем находиться на лидирующих позициях», – считает олимпийский чемпион Сочи-2014.