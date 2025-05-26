Александр Легков: «Имеет смысл выступать под любым флагом. Будь то нейтральный, наш, общий – лишь бы поехать»
Александр Легков считает допустимым выступления под нейтральным флагом.
В феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада. На предыдущих Играх российские спортсмены выступали без флага и гимна страны.
– Если российских спортсменов допустят выступать только под нейтральным флагом, как стоит к этому отнестись?
– Имеет смысл выступать под любым флагом. Будь то нейтральный, наш, общий – лишь бы поехать. Главное – выступать, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Легков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости