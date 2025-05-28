РУСАДА в первые четыре месяца года чаще всего тестировало Терентьеву, Пеклецову, Виценко и Денисова

Терентьеву, Пеклецову и Виценко чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства (РУСАДА).

Никита Денисов, Наталья Терентьева, Алина Пеклецова и Алексей Виценко за первые четыре месяца текущего года проходили допинг-контроль четыре раза.

Трижды тестировали Алену Баранову, Савелия Коростелева, Екатерину Никитину, Сергея Ардашева, Екатерину Смирнову, Ермила Вокуева и Дмитрия Жуля.

Александр Большунов был проверен дважды, Сергей Устюгов – один раз.

Всего за четыре месяца РУСАДА проверило на допинг 68 лыжников.