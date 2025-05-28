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РУСАДА в первые четыре месяца года чаще всего тестировало Терентьеву, Пеклецову, Виценко и Денисова

Терентьеву, Пеклецову и Виценко чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства (РУСАДА). 

Никита Денисов, Наталья Терентьева, Алина Пеклецова и Алексей Виценко за первые четыре месяца текущего года проходили допинг-контроль четыре раза. 

Трижды тестировали Алену Баранову, Савелия Коростелева, Екатерину Никитину, Сергея Ардашева, Екатерину Смирнову, Ермила Вокуева и Дмитрия Жуля.

Александр Большунов был проверен дважды, Сергей Устюгов – один раз.  

Всего за четыре месяца РУСАДА проверило на допинг 68 лыжников.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Алина Пеклецова
logoСавелий Коростелев
ТАСС
logoЕрмил Вокуев
logoСергей Ардашев
logoДмитрий Жуль
Екатерина Смирнова
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
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