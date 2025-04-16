Шведская ски-альпинистка Александерссон: «Печально, когда спорт вовлечен в политику. Российские спортсмены – такие же люди, как и все остальные»

Шведская ски-альпинистка выступила за допуск россиян к международным турнирам.

Туве Александерссон – двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму, трехкратная чемпионка мира по скайраннингу, 10-кратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах, 21-кратная чемпионка мира по спортивному ориентированию.

«Я действительно считаю, что их следует включить в число участников. Печально, когда спорт слишком сильно вовлечен в политику. Все равно нужно помнить, что российские спортсмены – такие же люди, как и все остальные», – сказала Александерссон в комментарии для издания SVT.

На данный момент российские ски-альпинисты допускаются к стартам под эгидой международной федерации в нейтральном статусе.

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