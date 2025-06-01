Наталья Терентьева: «Наконец-то разобралась со старыми травмами, теперь мне ничего не помешает»

Наталья Терентьева рассказала о восстановлении после операции.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам опубликовала рентген-снимок, на котором видны два винта, вкрученные в кость.

«10 апреля 🔜 31 мая. Наконец-то разобралась со старыми травмами, теперь мне ничего не помешает 🦾😁», – написала Терентьева в своем телеграм-канале.

В комментариях к публикации лыжницу спросили, надолго ли установлены винты.

«Они теперь со мной навсегда», – ответила Терентьева.