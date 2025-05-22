Елена Вяльбе: «Степанова не была сейчас на сборе и не поедет на следующий, но это не говорит о том, что Вероника не тренируется»

Лыжница Вероника Степанова пропускает первые сборы группы Егора Сорина.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В феврале Степанова родила дочку.

«Степанова тренируется, все в порядке. Да, она не была сейчас на сборе и не поедет на следующий сбор, но это не говорит о том, что Вероника не тренируется. Уверена, что в сезоне Степанова будет выступать так, как она умеет.

На данный момент ее форму рано оценивать – человек не так давно родил. Все идет своим чередом, как должно быть», – сказала Вяльбе.