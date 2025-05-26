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  • Дмитрий Губерниев: «Вяльбе с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. Слава богу, говорить о ней осталось недолго»
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Дмитрий Губерниев: «Вяльбе с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. Слава богу, говорить о ней осталось недолго»

Дмитрий Губерниев раскритиковал слова Елены Вяльбе о спортивных базах.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе ранее заявила, что 15 лет говорит о необходимости построить базу для лыжников в среднегорье на высоте 1800 метров, но этого по-прежнему не произошло.

– Лучше бы Вяльбе молчала. Елена Валерьевна с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. За 15 лет можно было приложить максимум усилий, чтобы решить эту проблему, поговорить, договориться. Надо работать, чтобы построить такие базы, искать финансирование. Когда ты приезжаешь, чтобы все сказали: «Елена Валерьевна, какая вы офигительная!», ничего не изменится.

Слава богу, говорить о Вяльбе осталось недолго. Ее поменяют и база будет построена.

– Если вы станете главой ФЛГР, то решите эту проблему?

– Ее давно надо было построить. Просто нужно переходить от болтовни к действиям. Вяльбе 15 лет болтает. Ну, продолжайте дальше болтать, Елена Валерьевна, – сказал спортивный комментатор Губерниев, который ранее заявлял о планах баллотироваться на выборах главы ФЛГР.

Также Губерниев назвал главную проблему всего российского спорта в данный момент.

«Безусловно, это невозможность участвовать в международных соревнованиях уже как четыре года. Это большой срок, но нам удалось сохранить спорт. В стране он есть. Тем не менее мы отлучены и пытаемся вернуться в отдельных видах спорта. По‑прежнему это очень тяжело. О полноценном возвращении будем говорить, только когда изменится мировая обстановка», – отметил Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕлена Вяльбе
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