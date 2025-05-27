Лыжница Дьякова рассказала, как на нее нажаловались Вяльбе из-за длинных ногтей: «Я успела их снять. Она заметила это и такая: «А где ногти?»

Лыжница Дьякова рассказала, как на нее нажаловались Вяльбе из-за длинных ногтей.

«Раньше я ходила с длинными ногтями, но на первенстве «На лыжи» все прекратилось. Меня увидели с ними и нажаловались Елене Валерьевне: «Смотрите, какие у нее ногти». Перед награждением мне кто-то это передал, я успела их снять. Она заметила это и такая: «А где ногти?» Я ответила: «В каком смысле? Какие ногти? Ничего не было» (смеется).

Мне еще потом прилетело, что я подставила того, кто видел меня с ногтями. Я была в шоке, думаю: «Меня сдали, а я еще виновата». В общем, забавная история.

Теперь делаю ногти только весной, когда нет тренировок. Когда начинается подготовка, делаю короткий маникюр. Раньше было непривычно, но сейчас нравится. Просто, если честно, с длинными ногтями все равно неудобно. Летом так особенно, потому что мы с весами работаем. Да даже шнурки завязать – проблематично», – сказала 19-летняя Руслана Дьякова.