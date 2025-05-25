Елена Вяльбе: «15 лет говорю, что в России нет ни одной базы в среднегорье. Лыжникам нужна высота хотя бы в 1800 метров»

Елена Вяльбе рассказала, что лыжникам в России нужна база в среднегорье.

– Насколько сейчас необходимо ездить на сборы за границу?

– Мы бегаем на на натуральном снегу, а за границей почти везде он искусственный. Это совсем другие движения, другая скорость. Сборы за границей – здорово. Я 15 лет в ФЛГР, с 2010 года, и все время говорю, что в России нет ни одной федеральной или региональной базы в среднегорье. Нам нужна высота хотя бы в 1800 метров.

Ее как не было, так и нет. Есть Сочи, но там очень низко, 1500 метров. Потренироваться на другой высоте – важная возможность.

– В Магадане строится стадион вашего имени. Уже успели побывать там?

– В конце мая буду в Магадане, еще раз там побываю. В прошлый раз, к сожалению, еще ничего не строилось. Сейчас говорят, что уже что‑то есть, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.