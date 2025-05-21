Елена Вяльбе: «Российский спорт продолжает развиваться – 100%. Все наши спортсмены, мировые лидеры, находятся в России из-за санкций. В этом есть плюсы»

Елена Вяльбе считает, что российский спорт развивается, несмотря на отстранение.

– Мы переживали, что российский спорт будет деградировать в условиях отстранения. Мы продолжаем развиваться?

– 100%. Все наши спортсмены, мировые лидеры, находятся в России из-за санкций. Подрастает молодежь, которая с ними тренируется и соревнуется. Это способствует росту молодых.

Очень рада, что в свое время попала в команду, где все, кроме меня и Татьяны Бондаревой, были олимпийскими чемпионками. Мы тренировались с лучшими и прогрессировали сами. В этом есть плюсы.

– В чем мы выросли с 2022 года? Внутренние соревнования стали лучше, интереснее?

– Мы и раньше их проводили на высоком уровне. Если не считать подъем в гору в финале Кубка России, все уже проводилось. Сам Кубок России и чемпионат страны уже были.

– Есть определенная тенденция, что наших спортсменов начинают допускать, пусть и в нейтральном статусе. Как скоро ждем допуск в лыжах?

– В лыжах и биатлоне есть определенные проблемы по допуску. Сейчас больше допускают летние виды спорта, где в руководящих органах есть африканцы и азиаты.

У нас мировыми лыжами руководит скандинавское и европейское лобби. Это не на руку России. Обидно, когда людей допускают по одному человеку на программу.

– Некоторые говорят, что стоит бойкотировать соревнование, если нейтральный статус дают не всем.

– Нет, я против бойкотов. Бойкот – это всегда плохо. Однако мне кажется, что такие допуски – издевательство над нашими спортсменами, унижение. В любом случае мне непонятно, что значит «приглашают на соревнования».

Приглашать могут на день рождения или свадьбу. В случае с соревнованиями – если человек отобрался, он должен ехать, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

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