  • Панжинский о возможном допуске россиян: «Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне»
0

Александр Панжинский считает, что FIS уже встала на сторону российских лыжников.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) разослала письмо национальным федерациям с аргументами за допуск российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Они отстранены с 2022 года.

– Такое ощущение, что FIS только сейчас проснулась и только сейчас поняла то, о чем заявила в своем письме. На самом деле это прописные истины для каждого человека и всех спортсменов в частности.

Мы изначально говорили, что спортсмены не должны нести наказание по национальному признаку. В спорте нет места политике. Все спортсмены, чистые от допинга, должны иметь возможность выступать на соревнованиях без каких-либо ограничений и вне зависимости от их религиозных или политических убеждений.

FIS услышала нас спустя несколько лет и пытается выдать свое письмо за суперновую идею. Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет на допуск наших лыжников. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне. Вопрос только в том, что насколько они смогут продавить свою идею сквозь сильное скандинавское лобби, которое пока что доминирует во всех ключевых решениях.

– Норвежская, шведская и финская лыжные федерации уже заявили, что они по-прежнему против допуска России, несмотря на последнее письмо FIS.

– Это ожидалось. Но тем самым они обостряют свои отношения с международной федерацией. Сейчас не каждый захочет лезть на рожон, – ответил серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Панжинский.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
