Панжинский о возможном допуске россиян: «Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне»

Александр Панжинский считает, что FIS уже встала на сторону российских лыжников.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) разослала письмо национальным федерациям с аргументами за допуск российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Они отстранены с 2022 года.

– Такое ощущение, что FIS только сейчас проснулась и только сейчас поняла то, о чем заявила в своем письме. На самом деле это прописные истины для каждого человека и всех спортсменов в частности.

Мы изначально говорили, что спортсмены не должны нести наказание по национальному признаку. В спорте нет места политике. Все спортсмены, чистые от допинга, должны иметь возможность выступать на соревнованиях без каких-либо ограничений и вне зависимости от их религиозных или политических убеждений.

FIS услышала нас спустя несколько лет и пытается выдать свое письмо за суперновую идею. Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет на допуск наших лыжников. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне. Вопрос только в том, что насколько они смогут продавить свою идею сквозь сильное скандинавское лобби, которое пока что доминирует во всех ключевых решениях.

– Норвежская, шведская и финская лыжные федерации уже заявили, что они по-прежнему против допуска России, несмотря на последнее письмо FIS.

– Это ожидалось. Но тем самым они обостряют свои отношения с международной федерацией. Сейчас не каждый захочет лезть на рожон, – ответил серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Панжинский .

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать