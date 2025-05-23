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Вяльбе о допуске спортсменов: «С летними федерациями нет смысла сравнивать. В зимних видах все гораздо сложнее – там скандинавское, европейское лобби»

Вяльбе заявила, что европейское лобби блокирует допуск россиян на турниры.

На данный момент многие международные федерации не допускают российских спортсменов даже под нейтральным флагом. В зимних видах спорта допуск россиянам пока предоставили только Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма.

«С летними федерациями нет смысла сравнивать, потому что в каждой из них есть много азиатских и африканских стран. В зимних все гораздо сложнее, особенно в лыжах и в биатлоне, где скандинавское, европейское лобби. Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

Елена Вяльбе: «Думаю о нашем возвращении и днем, и ночью. Только решать, будем ли мы участвовать в Олимпиаде, будет МОК»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
ТАСС
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