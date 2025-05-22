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Вяльбе о конфликте Большунова и Устюгова: «Это два взрослых мужика. Для меня вообще странно, что все это происходит и выливается в СМИ»

Елена Вяльбе считает, что Большунов и Устюгов зря выносят свой конфликт в СМИ.

«Большунов и Устюгов – взрослые мужики, которые должны разобраться между собой. Только зря они выносят это в СМИ. Это никому не нужно.

Я с ними по этому поводу не общалась. Это два взрослых мужика. Для меня вообще странно, что все это происходит и выливается в СМИ. Какая-то фигня полная.

Устюгов и Большунов не маленькие дети в саду, которых надо посадить за стол и объяснить, что такое хорошо, а что – плохо», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoСергей Устюгов
лыжные гонки
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