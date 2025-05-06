Губерниев о нехватке управленческого опыта: «А какой опыт был у Вяльбе до ФЛГР? Никакого»

Губерниев не считает, что в ФЛГР ему помешает нехватка управленческого опыта.

Советник министра спорта РФ и комментатор Дмитрий Губерниев намерен баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Выборы пройдут в 2026 году, сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе .

Критики Губерниева отмечали, в частности, что у него нет необходимого опыта.

«Моя предвыборная программа готовится, скоро она будет. А какой опыт управления был у Вяльбе до ФЛГР? Никакого. Елена Вяльбе также является главным тренером сборной. А она кого-то вообще тренировала? За что она получала награды как лучший тренер? Получала вместо Юрия Бородавко, очевидно.

Не сомневайтесь, у меня блестящий опыт управления, я справлюсь и выведу лыжные гонки на космический уровень. Критики все боятся меня. Я вскрыл недостатки федерации. Когда я возглавлю федерацию, она будет процветать. Бизнес, спортсмены, тренеры, большая страна, любители лыжного спорта – все за меня», – заявил Губерниев.