Норвежский журналист Сатер: «Для России важно возвращение лыжников на соревнования. И совсем не кажется, что Вяльбе – стратегически хороший выбор на пост главы ФЛГР»

Норвежский журналист Сатер не считает Вяльбе хорошим кандидатом в главы ФЛГР.

В 2026 году пройдут выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе . Баллотироваться на пост также планирует Дмитрий Губерниев .

«Единственный исход, который сейчас важен для России, – это возвращение лучших лыжников на международные соревнования.

И совсем не кажется, что Елена Вяльбе – стратегически хороший выбор на пост президента в лыжах», – написал журналист норвежского издания Dagbladet Эстен Сатер.

В частности, Сатер напомнил о словах Вяльбе про «сброс бомбы на Лондон ». При этом он отметил, что Губерниев неоднократно критиковал действующую главу ФЛГР и в целом пользуется поддержкой со стороны министра спорта Михаила Дегтярева.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.