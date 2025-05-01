Дмитрий Губерниев: «Когда я выиграю выборы, Устюгов и Большунов станут лучшими друзьями»

Губерниев рассказал, как Большунов и Устюгов могут стать лучшими друзьями.

Ранее Сергей Устюгов заявил, что между ним и Александром Большуновым есть неприязнь . Оба спортсмена являются олимпийскими чемпионами и чемпионами мира по лыжным гонкам.

«Ничего удивительного, когда соперничают такие большие мастера. Двум медведям в одной берлоге сложновато ужиться. В то же время им же не детей вместе крестить. Это, к слову, тоже проблема федерации. Вяльбе недавно сказала, что звонила Большунову, так тот трубку не взял и даже не перезвонил. Вот он – авторитет руководителя.

Когда я выиграю выборы, Устюгов и Большунов станут лучшими друзьями. Их даже не помирить надо, а просто создать мирное существование. На трассе – здоровая конкуренция, а в жизни они будут замечательными, общающимися людьми. Замечательно, что есть такие мастера, которые двигают спорт вперед», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

В 2026 году пройдут выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе. О планах баллотироваться на пост заявил и Губерниев.