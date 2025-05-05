Светлана Журова считает, что Путин подает пример здорового образа жизни.

В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин рассказал , что занимается спортом по полтора часа ежедневно.

«Владимир Владимирович – вообще большой молодец! Он не только занимается в тренажерном зале, но и в хоккей играет, на татами тоже выходит.

Он подает пример здорового образа жизни в том числе и молодежи, которая ленится и сидит у компьютера. У Путина жесточайший график, но он все равно находит полтора часа на занятия спортом.

В таком режиме, в котором находится Путин, невозможно без дополнительной физической нагрузки. У него большая умственная активность. Чтобы была умственная активность, нужно, чтобы и мышцы работали.

Мы, депутаты, чиновники, не будем с народом, если сами не будем заниматься спортом. Какое-то время в день обязательно нужно посвящать спорту», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.