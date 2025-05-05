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Дмитрий Васильев: «Путин выглядит значительно моложе своего возраста. Он показывает яркий пример здорового образа жизни»

Васильев считает, что Путин выглядит моложе своего возраста благодаря ЗОЖ.

В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа ежедневно.

«Путин потому и находится в такой прекрасной физической форме, потому что ежедневно занимается спортом. Дело не в том, что он президент России. Человек в возрасте уже, но он не безразличен к своему здоровью. Лучший пример – это личный пример, а не болтовня.

Путин выглядит не на свой возраст, а значительно моложе. Это пример того, как нужно относиться к своему здоровью абсолютно в любом возрасте. Я просто аплодирую Владимиру Владимировичу! Не потому, что он наш президент, а потому, что он человек, который показывает яркий пример здорового образа жизни.

Молодежи нужно поучиться у него. Я сам каждый день бегаю и веду трезвый образ жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: &laquo;ВсеПроСпорт&raquo;
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