Дмитрий Васильев: «Путин выглядит значительно моложе своего возраста. Он показывает яркий пример здорового образа жизни»
В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа ежедневно.
«Путин потому и находится в такой прекрасной физической форме, потому что ежедневно занимается спортом. Дело не в том, что он президент России. Человек в возрасте уже, но он не безразличен к своему здоровью. Лучший пример – это личный пример, а не болтовня.
Путин выглядит не на свой возраст, а значительно моложе. Это пример того, как нужно относиться к своему здоровью абсолютно в любом возрасте. Я просто аплодирую Владимиру Владимировичу! Не потому, что он наш президент, а потому, что он человек, который показывает яркий пример здорового образа жизни.
Молодежи нужно поучиться у него. Я сам каждый день бегаю и веду трезвый образ жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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