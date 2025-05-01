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Норвежский журналист Салтведт: «Если Губерниев станет президентом ФЛГР вместо Вяльбе, это будет глотком свежего воздуха. Но один он не убедит вернуть Россию на соревнования»

Норвежский журналист высказался о конкуренции Губерниева и Вяльбе в ФЛГР.

В 2026 году пройдут выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе. На пост также хочет баллотироваться Дмитрий Губерниев.

«Эта дуэль и борьба между Вяльбе и Губерниевым будет действительно интересным зрелищем. Думаю, весь лыжный мир уже запасается попкорном в ожидании настоящего шоу.

Тем не менее это прежде всего внутренняя борьба за власть между двумя очень громкими публичными фигурами. И я не думаю, что это изменит будущее российского лыжного спорта на международном уровне. Если Губерниев одержит победу и станет президентом вместо Вяльбе, это будет весьма желанным глотком свежего воздуха. Но один только Губерниев не сможет убедить кого-либо вернуть Россию на международные соревнования.

В июне состоится конгресс FIS, который может стать решающим для предстоящей зимы и участия России в Олимпиаде. Если не будет серьезных шагов к миру или хотя бы продолжительного перемирия, то не думаю, что российские лыжники примут участие в Играх в Италии в следующем году», – сказал норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт.

Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoОлимпийская сборная России
ФЛГР
logoОлимпиада-2026
logoFIS
logoЕлена Вяльбе
Ян Петтер Салтведт
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
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